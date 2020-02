Evotec: Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Nach ihrer Schwächephase Anfang des Monats hat sich die Aktie von Evotec wieder deutlich erholt. Mit gerade einmal 24,15 Euro ist die Aktie des Wirkstoffforschungs-Unternehmens in den Februar gestartet, knackte Evotec in dieser Woche an der Börse wieder die Marke von 26 Euro – ein Plus von gut acht Prozent. Und auch wenn es mittlerweile wieder etwas zurückging: Seit ihrem Jahrestief ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



