Evotec- Schwaches britisches Pfund könnte weiter stützen!

die Evotec-Aktie hat seit Juni 2016 einen Anstieg von über 150 % verzeichnet. Es ist nicht zu verkennen, dass ein großer Teil dieses Wertzuwachses auf den Brexit und damit das schwächere Pfund zurück zu führen ist. Denn, nach der Übernahme von OAI in 2000 werden 25 % der Personalkosten in britischen Pfund abgerechnet, während die Umsätze mit einem Anteil von 10 % an den gesamten Umsätzen nur geringfügig in britischen Pfund anfallen. Der Großteil der Umsätze fällt in US-Dollar und Euro an. Da nun die Verhandlungen bald anfangen sollten, sowie nun zunehmend harte Töne seitens der britischen Politiker zu vermerken sind, wird das britische Pfund erneut belastet.

Trendkanal gebrochen

Gleichzeitig hat die Evotec-Aktie aus der markttechnischen Perspektive, den langfristigen Aufwärtstrendkanal in den vergangenen Wochen nach oben hin überwinden können. Dieser verlief im Preisbereich bei 7,60 Euro je Aktie. Der Kurs konnte auch auf Wochenbasis darüber schließen. Das Momentum konnte sich bis jetzt noch nicht etablieren, allerdings bestehen nun sowohl aus der markttechnischen als auch aus der fundamentalen Perspektive, erhöhte Chancen auf die Fortsetzung der steilen Aufwärtsbewegung.

