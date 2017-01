Evotec: in Sachen Kooperationen sieht es weiter gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

gute Laune dürfte sich derzeit bei den Anlegern des Biotech-Unternehmens Evotec breitmachen. Im Februar des letzten Jahres wurde für die Aktie zwar noch ein Preis von weniger als drei Euro aufgerufen, doch diese Zeiten sind vorbei, wie ein Blick in das Chartbild zeigt. Alleine in den letzten drei Monaten ging es um mehr als 50 Prozent bergauf und wir sind bei einem Stand von mehr als 7,70 Euro pro Anteilsschein gelandet. Dabei reißt der positive Newsflow einfach nicht ab. So wurde erst an diesem Montag gemeldet, dass man die Zusammenarbeit mit dem Partner Eternygen zu vertiefen gedenkt. War man bislang lediglich gemeinsam an der präklinischen Forschung beteiligt, so wird Evotec nunmehr auch als Finanzinvestor bei Eternygen aktiv.

„Wir freuen uns sehr, auch als Anteilseigner am Wachstum des Unternehmens teilzuhaben. Eternygen hat gemeinsam mit Evotec weltweit führende Expertise und Ansätze hinsichtlich eines vielversprechenden Mechanismus in Stoffwechselerkrankungen vereint“, zitiert das Nachrichtenmagazin „Der Aktionär“ den CSO von Evotec, Dr. Cord Dohrmann. Ob sich der Aufwärtstrend der Evotec-Aktie in den kommenden Wochen weiter fortsetzt, bleibt mit Spannung abzuwarten. Auf jeden Fall steht der Kurs so hoch wie seit rund 15 Jahren nicht.

