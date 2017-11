Evotec: Reicht das, um den Abstieg zu stoppen?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Maßnahme ist nachvollziehbar: Das Bankhaus Lampe hat seine Einstufung angesichts des Kursrutsches der Evotec-Aktie (ISIN: DE0005664809) von „Halten“ auf „Kaufen“ angehoben. Aber wird das die Verkäufe stoppen? Dass der Wirkstoff-Forscher Evotec gewaltig vorankommt und die Bilanz zum dritten Quartal, die am 8. November erwartet wird, tendenziell nicht enttäuschen dürfte, ist eine Sache. Dass marktenge Aktien wie Evotec schnell und weit fallen können, wenn sie erst einmal ins Rutschen geraten, eine andere.

Was immens problematisch ist: Gestern legte der TecDAX kräftig zu, Evotec aber kam gnadenlos unter den Hammer. Ohne neue Nachrichten, einfach auf Basis der Charttechnik. Und dass diese Verkäufe genau in dem Moment wieder einsetzten, als sich der Kurs dem nächstgelegenen Widerstand in Form der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie näherte, deutet an, dass hier nicht nur Gewinnmitnahmen, sondern auch gezielte Leerverkäufe aufgetaucht sind. Aber wie weit könnten die Bären kommen?

Grundsätzlich ist nach unten kein Limit gesetzt, siehe das Problem geringer Umsätze marktenger Aktien. Und dass die Heraufstufung durch das Bankhaus Lampe zwar einen Anstieg nach sich zieht, der aber das gestrige Minus nicht egalisieren kann sondern der Kurs sogar wieder etwas vom bisherigen Tageshoch nachgibt (Stand 10:15 Uhr) ist ein Indiz, dass die Bären so schnell nicht aufgeben wollen. Doch nur, wenn die Bilanz kommende Woche enttäuschen sollte, wäre es realistisch, dass Evotec die wichtigen Unterstützungen bei 14,71 Euro (das Hoch vom Juli) und 14,20 Euro (die untere Begrenzung des Trendkanals) durchschlagen würde. Aber:

Das allein wäre noch kein ausreichendes Argument, um in dieses fallende Messer zu greifen. Wer von vornherein mittel- und langfristig investiert hat, könnte diese untere Begrenzung als Basis für den Stoppkurs wählen. Aber zuzukaufen oder neu einzusteigen, das wäre erst dann mit einem ausreichenden Chance/Risiko-Verhältnis versehen, wenn Evotec mit einem Schlusskurs über 19,50 Euro über die 20-Tage-Linie steigt und damit die derzeit noch im Weg stehenden, entscheidenden Charthürden aus dem Weg geräumt hat.

