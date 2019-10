Evotec: Die Reflexe funktionieren

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Auf der Suche nach Kurstreibern baut der Biotech-Wert Evotec derzeit vor allem auf eins: seine Kooperationen, entweder bestehend oder neu. Schon vor einigen Tagen konnte das Unternehmen die Erreichung von Meilensteinen mit gleich zwei Partnern melden. Nun hat Evotec nachgelegt.

Am Mittwoch kündigte die Firma an, zukünftig mit dem amerikanischen Unternehmen Celmatix zusammenarbeiten zu wollen. Das spezielle an dieser Partnerschaft: Beide Firmen ...



