Evotec: Der Preis ist heiß

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Evotec-Aktie steigt und steigt! Dabei können sich die Anleger alleine in den vergangenen sechs Monaten über einen Kursgewinn von sage und schreibe 102% freuen. Per heute klettert die Aktie auf ein neues 10-Jahres-Hoch. Fakt ist, dass das Biotech-Unternehmen in Sachen Kooperationen gut aufgestellt ist: Wie Evotec Mitte Dezember bekannt gab, wurde mit dem Pharma-Schwergewicht...