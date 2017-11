Evotec: Positive News vor dem Wochenende

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Evotec-Aktie kennt derzeit nur einen Weg: Nach unten! Nach einem Kursverlust von 7,8% am Mittwoch stand gestern ein Verlust in Höhe von 4,6% auf der Anzeigetafel. Dennoch verbleibt seit Jahresauftakt 2017 noch ein stolzer Kursgewinn in Höhe von 130% im Depot der Evotec-Aktionäre (1-Jahres-Gewinn sogar 241%). Die Investmentbank Oddo BHF hat Evotec nach dem jüngsten Kursrutsch...