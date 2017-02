Evotec: Oetker nach Kapitalerhöhung unter 10 Prozent!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Im Zuge der Kapitalerhöhung hat der Stimmrechtsanteil von Roland Oetker an der Evotec AG die meldepflichtige Schwelle von zehn Prozent unterschritten. Mit Wirkung zum 13. Februar 2017 hielt Oetkers ROI Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung noch einen Anteil an den Stimmrechten von 9,16 Prozent. Damit bleibt der Neffe des Backmittel-Königs größter Aktionär. Der Wirkstoffforscher hatte am 13. Februar 13.146.019 neue Aktien an die dänische Novo A/S ausgegeben, die nun 8,99 Prozent der Stimmrechte hält. Der Anteil der Deutsche Asset Management Investment GmbH ist durch die Kapitalmaßnahme auf 3,47 Prozent gesunken, die Norges Bank kommt noch auf einen Stimmrechtsanteil von 2,69 Prozent. Die BVF Inc. besitzt noch 3,43 Prozent an Evotec. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Werner Lanthaler hält nach der Kapitalerhöhung 0,36 Prozent und die Vorstandsmitglieder Dr. Mario Polywka und Dr. Cord Dohrmann 0,04 Prozent bzw. 0,03 Prozent.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Januar 2017 auf 11,97 Prozent des Gezeichneten Kapitals von Evotec. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 1,37 Prozentpunkte weiter erhöht.

Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

