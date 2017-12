Evotec: Nur noch für Short-Spekulanten interessant?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

Evotec ist zuletzt bereits deutlich gefallen und sendete jetzt ein weiteres eindeutiges Signal! Chartanalysten meinen, dass sich nun besonders Short-Investoren mit der Aktie eindecken dürften. Dennoch gebe es auch noch eine andere Option. Konkret: Am Freitag wurde wieder etwas aufgesattelt. Der Wert schaffte ein kleineres Plus von rund 1,0 %. Damit haben sich die Notierungen wieder etwas Luft verschafft, doch der charttechnische Abwärtstrend ist weiterhin deutlich. Klassische Chartanalysten vermuten nach den bisherigen Abschlägen von mehr als 40 % binnen zweier Monate, dass die Notierungen weiter sinken werden. Einige von ihnen verweisen allerdings auf die nunmehr erreichte Unterstützung in Höhe von 12 Euro. Diese wurde am Freitag bestätigt.

Kurzfristig könnte sich theoretisch auf dieser Basis ein Aufbruchsignal ergeben. Die nächsten Widerstände würden erst bei 14 Euro warten. Wahrscheinlicher ist nun jedoch ein anderes Szenario: Der Abwärtsmarsch hat sich verlangsamt, die Aktie wird nicht steil nach unten fallen. Dennoch dürfte es unterhalb des aktuellen 6-Monats-Tiefs bei 11,73 Euro vom 28. Juli stark nach unten gehen. Auch 30 % der Bankanalysten sehen dies so. Die Aktie sei ein „Verkauf“. 50 % wollen halten, während nur 20 % für einen Kauf plädieren.

Technische Analysten: Die Sache ist klar!

Technische Analysten wiederum verorten ein klares Baisse-Signal: Die Aktie sei im Abwärtstrend. Denn: alle Trendpfeile sind abwärts gerichtet. Der Abstand zur 200-Tage-Linie wäre erst dann wieder aufgeholt, wenn Evotec auf 13,55 Euro steigen würde. Hier liegt ein klares Verkaufssignal vor!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.