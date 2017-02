Evotec: Novo-Gruppe weiterer strategischer Aktionär!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Novo A/S hat sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung bei der Evotec AG eingekauft und damit die meldepflichtige Schwelle von drei und fünf Prozent überschritten. Mit Wirkung zum 13. Februar 2017 hielt die Novo Nordisk Foundation Group (Novo Nordisk Fonden) insgesamt 13.146.019 Aktien, das entspricht einem Anteil an den Stimmrechten von 8,99 Prozent. Damit sind die Dänen der größte Aktionär hinter Roland Oetker, der laut der letzten Stimmrechtsmitteilung über die ROI Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung 10,09 Prozent hält. Es folgt die Deutsche Asset Management Investment GmbH mit 3,82 Prozent, und die Allianz Global Investors GmbH hatte sich zuletzt mit einem Stimmrechtsanteil von 2,99 Prozent gezeigt. Seit dem 9. Dezember 2016 hält die Norges Bank noch 2,96 Prozent der Stimmrechte. Die BVF Inc. hatte ihren Anteil an Evotec Anfang März 2016 auf 2,68 Prozent verringert.

Über die nachfolgenden Fonds kann der Anleger alternativ zur Aktie in die Infineon Technologies AG investieren:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

Lupus alpha All Opportunities Fund

4,22

Mozart One

4,13

AM Fortune Fund Offensive

3,37



