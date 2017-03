Evotec: Novo-Gruppe erhöht auf über 10 Prozent!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Novo A/S hat als neuer strategischer Aktionär bei der Evotec AG weitere 1.621.907 Aktien eingekauft und damit auch die meldepflichtige Schwelle von zehn Prozent überschritten. Mit Wirkung zum 27. Februar 2017 hielt die Novo Nordisk Foundation Group (Novo Nordisk Fonden) insgesamt 14.767.926 Aktien, das entspricht einem Anteil an den Stimmrechten von 10,10 Prozent. Novo hatte vor zwei Wochen 13.146.019 neue Evotec-Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung erworben. Die Kapitalspritze war den Dänen 90,3 Mill. Euro wert. Nach Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter und Führungskräfte lag der Anteil zum 28. Februar bei 10,09 Prozent. Damit ist die Novo-Gruppe der größte Aktionär beim Wirkstoffforscher. Roland Oetkers Anteil verwässerte indes, laut der letzten Stimmrechtsmitteilung hält er über die ROI Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung noch 9,16 Prozent. Der Anteil der Deutsche Asset Management Investment GmbH beträgt zum Ende Februar 3,46 Prozent.

Über die nachfolgenden Fonds kann der Anleger alternativ zur Aktie in die Evotec AG investieren:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

Lupus alpha All Opportunities Fund

4,22

Mozart One

4,13

Lupus alpha Micro Champions

3,49



Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse