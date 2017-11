Evotec: Noch keine Entwarnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

zu Wochenbeginn konnte die Evotec-Aktie den Kursverfall stoppen und wieder etwas Boden gut machen. Doch ist das schon die Entwarnung, ist der Kursverfall vorüber? Aufpassen – auf Monats-Sicht hat die Aktie rund 42% verloren! Da ist eine technische Gegenbewegung, bei der die Aktie ein paar Prozentunkte gut macht, geradezu zu erwarten. Ob das eine generelle Entwarnung ist, das gilt es abzuwarten. Gibt es Nachrichten von Unternehmensseite, die Hinweise geben könnten, wohin die Reise beim Kurs der Aktie demnächst geben könnte? Leider nein – die Investoren erhielten nach der Nachricht zu den 9-Monats-Zahlen keine weiteren entsprechenden Meldungen der Investor Relations Abteilung von Evotec.

Evotec: Auf Jahressicht hat sich der Kurs mehr als verdoppelt

Und der Blick auf den Finanzkalender zeigt, dass nach Bekanntgabe der 9-Monats-Zahlen am 8. November 2017 kein Termin mehr angezeigt wird. Es ist also in den kommenden Wochen planmäßig keine weitere Aussage von Evotec zum Geschäftsverlauf zu erwarten. Keine Nachrichten? Gerade das kann die Gerüchteküche hochkochen lassen, und ein Kursrutsch kann eine ganz eigene Dynamik entwickeln. Es kann aber genauso gut zu Käufen von Anlegern kommen, die ohnehin einsteigen wollten – das aber auf dem Niveau von 20 Euro und mehr nicht wollten.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.