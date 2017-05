Evotec: Noch ist die Kuh nicht vom Eis!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Es war ein starkes Signal, das die Evotec-Aktie (ISIN DE0005664809) in der vergangenen Woche ausgesendet hatte. Nach der Euphorie im Anschluss an die Quartalsbilanz kam es zu einer kräftigen Welle an Gewinnmitnahmen. Bei einer marktengen Aktie wie Evotec kann so etwas leicht aus dem Ruder laufen … aber die entscheidenden Unterstützungen hielten stand. Und jetzt? Einsteigen?

Noch ist die Kuh nicht vom Eis. Dass man für die kommende Entwicklung der Umsätze und Gewinne optimistisch ist, ist ein Faktor, der so schnell nicht ins Wanken geraten und die Aktie mittelfristig höher tragen dürfte. Aber für den Moment gibt es nach der tadellosen und beeindruckenden Verteidigung der doppelten Unterstützung aus 20-Tage-Linie und März-Aufwärtstrendlinie ein „aber“. Der Chart zeigt, dass …

… die Aktie am Freitag ebenso wie heute Früh jeweils höher eröffnete, dann aber unter Verkaufsdruck geriet. Der Druck ist nicht immens, keine Frage. Aber wie gesagt: Evotec ist eher markteng. Kommen da ein paar größere Orders, die nicht unmittelbar von der bestehenden Nachfrage aufgefangen werden können, kann es sehr leicht zu einem erneuten Test der kurzfristigen Supportlinien, aktuell bei 11,66 und 12,00 Euro, kommen – der dann auch schiefgehen kann.

Vorsicht bleibt daher durchaus angebracht. Erst, wenn wir hier den Break über das bisherige Jahreshoch (13,47 Euro) – und das auf Schlusskursbasis – sehen, wäre das Risiko, dass diese Aktie doch noch einmal auf tieferem Niveau neu Anlauf nehmen muss, vom Tisch und der Weg nach oben wieder frei. Ein Stoppkurs, der, auf Closingbasis fixiert, 10 bis 20 Cent unter der 20-Tage-Linie bei aktuell 11,66 Euro liegt, kann da nicht schaden.

