Evotec: Neue langjährige Forschungspartnerschaft mit Takeda – Aktie legt vorbörslich zu

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Der Wirkstoffhersteller Evotec gibt heute vorbörslich eine neue Forschungsallianz seiner in Österreich ansässigen Gesellschaft Evotec GT mit Takeda bekannt. Evotec will man im Rahmen einer mehrjährigen Forschungsallianz mehrere Projekte unterstützen, die auf die Entwicklung von Wirkstoffen in Takedas vier therapeutischen Kernbereichen Onkologie, seltene Krankheiten, Neurologie und Gastroenterologie ausgerichtet sind. Mit der Allianz sollen Evotecs wachsende Kapazitäten im Bereich…

Weiterlesen: Evotec: Neue ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung