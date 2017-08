Evotec: Neue Rekordkurse in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec konnte in den zurückliegenden Handelssitzungen weitere Höchstkurse vermelden. Die Aktie sprang in der letzten Woche gleich um mehr als 9 % nach oben. In den beiden vergangenen Wochen ging es sogar um 28 % aufwärts. Binnen sechs Monaten gelangen Kurssprünge von 113 %. Der Trend ist eindeutig: Evotec wird nach Ansicht von Chartanalysten weitere Rekordkurse anpeilen und diese bestätigen. Erst am 18. August gelang mit 15,47 Euro ein neues 15-Jahres-Hoch.

Weniger optimistisch sind die fundamental orientierten Analysten aus den Bankhäusern. Nach deren Auffassung ist die Aktie eher eine Halteposition. Lediglich 30 % wollen „kaufen“, 25 % plädieren für einen „Verkauf“, während 45 % für „Halten“ votieren. Hier wird demnach auch die Gefahr einer Überhitzung erkannt.

Evotec: Technisch in bester Verfassung

Deutlich optimistischer sind wiederum die Analysten aus der technischen Analyse. Nach deren Auffassung konnte Evotec die ohnehin schon starke technische Verfassung noch einmal unterstreichen. Der Abstand zu den jeweiligen Trendsignalen fällt mit mehr als 10 % jeweils sehr deutlich aus. Der Aufwärtstrend ruht demnach auf breiten Schultern.

Zudem konnte die Distanz zum GD200 auf mittlerweile annähernd 60 % vergrößert werden. Dementsprechend ist die Aktie in einem sehr starken und langfristig ausgerichteten Aufwärtstrend.

Evotec befindet sich klar im grünen Bereich und visiert neue Tops an.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.