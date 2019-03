Evotec: Neue News – jetzt wird es spannend

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec meldet heute die nächste Kooperation (WKN: 566480): Die Hamburger Biotechgesellschaft wird zunächst für zwei Jahre gemeinsam mit der renommierten „The Mark Foundation for Cancer Research“ aus New York forschen. Ziel der Kooperation ist es, neue Wirkstoffkandidaten im Zukunftsbereich der Immunonkologie zu entdecken.

Grundlage für die Zusammenarbeit bildet Evotecs proprietäre Wirkstoffentwicklungsplattform TargetAlloMod. Interessant dabei ist, dass die Mark Foundation „Forschungsmittel für Evotec bereitstellt, während Evotec für die weitere Verpartnerung der Entwicklungsprogramme und/oder der Plattform verantwortlich ist.“

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:

Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider!

Weitere Hinweise zum Datenschutz. Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.

Die heutige News über eine erneute Partnerschaft bringt Käufer in die Aktie, die leicht im Plus startet. Erst am 19. März hatte Evotec mit „Global Antibiotic Research and Development Partnership“ eine neue Partnerschaft geschlossen.

Am Donnerstag, dem 28. März, wird es spannend. Dann berichtet Evotec über das Jahr 2018 und wird den Geschäftsbericht vorlegen. Von besonderer Bedeutung dürfte der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr sein.