Evotec: Nervosität steigt!

die vorige Woche war per saldo äußerst schwach für Evotec. Auch die 13-Euro-Marke erwies sich nicht als tragfähiger Support und wurde unterschritten. Damit beläuft sich das 1-Monats-Minus inzwischen auf rund 40%! Und noch immer ist unklar, was da eigentlich los ist. Begonnen hatte der Absturz mit den 9-Monats-Zahlen. Davor stand die Notierung noch im Bereich 18 Euro, nur zur Erinnerung, es war erst diesen Monat! Die 9-Monats-Zahlen 2017 von Evotec hatten einen 42%igen Anstieg beim Umsatz gezeigt (dieser stieg auf 170,9 Mio. Euro).

Evotec: 88,8 Mio. Euro Cash laug eigenen Angaben

Auch beim bereinigten Konzern-Ebitda hatte es für den Berichtszeitraum einen ordentlichen Anstieg gegeben. Bei dieser Kennzahl betrug das Plus rund 28% auf 39,3 Mio. Euro. Was ist daran katastrophal? Vielleicht geringe Cash-Bestände? Auch nicht: Laut Evotec lagen diese bei 88,8 Mio. Euro. Evotec selbst nennt dies eine „starke strategische Liquiditätsposition“. Was also ist der Grund für den Einbruch? Nur der vorige sehr starke Anstieg, sind da die Shorties besonders aktiv oder ist da etwas „im Busch“, das bisher die breite Anlegerschicht noch nicht weiß? Mal sehen, ob sich Evotec selbst in der neuen Handelswoche mit Neuigkeiten zu Wort melden wird!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.