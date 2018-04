Evotec: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

Evotec konnte in den vergangenen Tagen erneut ein starkes Signal erzeugen. Die Aktie befindet sich in einem starken charttechnischen Aufwärtstrend, lautet die Meinung der entsprechenden Experten. Der Wert konnte zuletzt seit Anfang Dezember sukzessive verschiedene Hürden überwinden und näherte sich ausgehend von etwa 12 Euro der 16-Euro-Hürde. Nun gab es in den vergangenen Wochen einige teils marktbedingte Gewinnmitnahmen. Das aber ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.