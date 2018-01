Evotec: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

Evotec musste am Dienstag den Fuss etwas vom Gaspedal nehmen. Die Aktie ist auf dem Weg zu früheren Zwischentops, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf die längerfristige Entwicklung. Dabei sind kleinere Rücksetzer wie am heutigen Tage normal. Vielmehr sei der Wert auf einem guten Weg, das Zwischenhoch bei 18 Euro anzulaufen. Dies entspricht einem Kurspotenzial von fast 30 %. Konkret: Am Dienstag gab der Wert zwar rund 3 % nach, dennoch bestätigte sich der übergeordnete charttechnische Seitwärtstrend, in dem sich die Aktie befindet. Nach einem Ausflug nach oben im Herbst ging es für den Wert nun etwas abwärts. Getestet wurde die Marke von 12 Euro. Seither ging es um etwa 15 % nach oben. Der Titel konnte damit eine wichtige Obergrenze im Seitwärtskanal zurückerobern. Gelingt es, diese zu verteidigen, warten 16 Euro als nächstes Zwischenhoch und darüber dann 18 Euro. Dies sind bereits attraktive Kursziele.

Wichtig könnte es dann noch werden, auch 20 Euro als Kursobergrenze zu erobern. Der Weg zum 15-Jahres-Hoch bei 22,38 Euro vom 4. Oktober 2017 wäre in diesem Fall vollkommen frei. Unter den fundamental orientierten Analysten halten aktuell 35 % die Aktie für kaufenswert. 50 % plädieren für Halten und 15 % raten zu einem Verkauf.

Technische Analysten: Jetzt wird es spannend

Technische Analysten wiederum verweisen auf den Umstand, dass der GD200, der bei 14,23 Euro verläuft, jüngst überwunden werden konnten, nach den heutigen Kursverlusten allerdings wieder unterkreuzt wurde. Somit werden die nächsten Tage umso spannender! Derzeit liegt ein neutrales Signal vor.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.