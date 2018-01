Evotec: Meilenstein erreicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

zu Beginn der neuen Handelswoche gab es eine gute Nachricht von Evotec. Man habe zusammen mit dem Biotech-Unternehmen APEIRON Biologics AG eine Meilenstein-Zahlung von Sanofi erhalten. Die Höhe beträgt demnach 3 Mio. Euro, und der Betrag soll laut Evotec „zu gleichen Teilen“ zwischen Evotec und der APEIRON Biologics AG aufgeteilt werden. Was hat es mit dieser Meilenstein-Zahlung auf sich? Evotec verweist auf eine auf den August 2015 zurückgehende Allianz zwischen Sanofi einerseits und Evotec und der APEIRON Biologics AG andererseits. Wieso die Zahlung erfolgte? Dazu Zitat Evotec: „Die Zahlung erfolgt, da ein bisher unveröffentlichter, neuer, immunonkologischer niedermolekularer Wirkstoff die späte präklinische Entwicklung erreicht hat.“

Evotec: Meilenstein-Zahlung von 1,5 Mio. Euro

Nun sind die 1,5 Mio. Euro für Evotec zwar erfreulich, aber gewiss noch kein Durchbruch. Um welche Volumina könnte es denn sonst noch in der besagten Allianz der drei genannten Unternehmen gehen? Dazu Evotec: Es gehe da um einen „potenziellen Wert“ von über 200 Mio. Euro, und zwar in Form von Meilensteinen als auch von Umsatzbeteiligungen „im Falle einer Vermarktung“. Hier geht es also gewissermaßen um Phantasie für die Zukunft.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.