Evotec: Mehr als nur ein Strohfeuer?

Lieber Leser,

die zuletzt so arg gebeutelte Evotec-Aktie hat sich am Dienstag wieder etwas Luft verschaffen können. Profitieren konnte der TecDAX-Titel dabei von einem Interview, dass Unternehmenschef Dr. Werner Lanthaler der Nachrichtenagentur Reuters gegeben hatte. Darin zeigte sich Lanthaler für das kommende Jahr sehr optimistisch und sprach von der besten Auftragslage, die das Unternehmen jemals gehabt habe. Weiterhin sagte er, dass das Interesse in der Auftragsforschung nach der Übernahme der US-Firma Aptuit im Sommer deutlich gestiegen sei, da Evotec dadurch nun auch im Bereich der klinischen Forschung tätig sein kann. Zudem erwartet das Unternehmen im Rahmen seiner strategischen Forschungsallianzen noch in diesem Jahr mehrere Meilensteinzahlungen.

Mehr als nur ein Strohfeuer?

Anleger nahmen die positiven Aussagen des Vorstandschefs zum Anlass und bescherten der Aktie eine kleine Kurserholung um immerhin 2,36 %. Wie nachhaltig diese Entwicklung jedoch ist, wird man in den kommenden Tagen sehen. Schließlich ist der Abwärtstrend massiv: die Aktie hat alle relevanten gleitenden Durchschnitte unterschritten, der Abstand auf den vielbeachteten GD200 beträgt mehr als 5 %. Auch das düstere Chartbild lässt einen nicht gerade zuversichtlich nach vorne blicken.

Nach dem Abschluss einer Doppel-Top-Formation Ende Oktober ging es für die Aktie zunächst abwärts, ehe sich der Titel wieder etwas stabilisieren konnte. Doch der nächste Rückschlag folgte auf den Fuß und das umso heftiger: zwischen dem 7. und dem 17. November verlor der Biotechtitel ein Drittel seines Wertes, ehe im Bereich von 12 Euro scheinbar ein Boden gefunden werden konnte. Sollte es dennoch weiter nach unten gehen, findet sich lediglich bei 11,40 Euro noch eine relevante Unterstützungszone, darunter könnte es sehr schnell in Richtung der 10-Euro-Marke hinabgehen.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.