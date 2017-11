Evotec: Man hatte auf mehr gehofft – es wird eng für die Bullen

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Sie wurden mit Hochspannung erwartet, die Ergebnisse für das dritte Quartal. Aber so wirklich begeistert konnten diejenigen, die die Evotec-Aktie (ISIN: DE0005664809) monatelang immer höher getragen hatten, nicht sein. Denn bei einem solchen Höhenflug ist ein Statement wie „Ausblick für 2017 bestätigt“ schnell mal zu mager. Sicher, Evotec wächst kräftig, Umsatz und Gewinn legen in soliden, großen Schritten zu: Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 120,6 auf 170,9 Millionen, der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen von 30,6 auf 39,3 Millionen.

Das Problem ist, dass die Aktie selbst noch viel schneller zugelegt hatte, so dass sich manch einer fragt, ob und wann das Wachstum der Gewinne die vorausgelaufene Aktie einholen könnte und die Hausse damit unterfüttern würde. Der Chart zeigt: Einige nehmen da momentan lieber den Gewinn mit. Die Aktie ziert momentan, Stand 10:30 Uhr, die Spitze der TecDAX-Verlierer. Noch ist der Tag lang. Noch kann der Kurs sich wieder erholen. Aber:

Sollte er den aktuellen Level beibehalten oder sogar noch weiter abrutschen, wäre damit der Versuch, sich wieder aus dem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal nach oben abzusetzen und die 20-Tage-Linie als knapp darüber liegende Hürde zu bezwingen, gescheitert. Was den Tradern nicht entgehen würde, immerhin dürfte es kein Zufall sein, dass die Aktie zuvor genau auf Höhe eben dieser 20-Tage-Linie nach unten abgewiesen wurde. Das deutet an, dass die ersten Leerverkäufer sich an der Aktie versuchen. Und deren Druck würde zunehmen, wenn Evotec sich nicht umgehend erholt. Kursziel nach unten wäre der Bereich aus dem Juli-Hoch bei 14,72 Euro und der unteren Begrenzung des Trendkanals, derzeit bei 14,40 Euro.

