Evotec: Lukrative Geschichte!

Die Aktie von Evotec hat am Mittwoch auf Ihren Aufwärtsmarsch eine kleine Pause eingelegt. Noch am Montag vergangenen Woche standen die Papiere des Wirkstoffforschungsunternehmens bei 24,40 Euro, zum Wochenende waren bereits 25,83 Euro erreicht. Nach einem Schlusskurs von 26,63 Euro zum Xetra-Handelsschluss am Dienstag notierte Evotec am Mittwoch gegen Mittag erstmals etwas leichter. An den grundsätzlich positiven Aussichten für die Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



