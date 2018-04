Evotec: Der Lieblingswert vieler Analysten – jetzt wieder ein Kaufkandidat?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

Evotec ist zuletzt wieder etwas stärker in den Fokus von Kritikern geraten. Der Wert ist in einem charttechnischen Aufwärtstrend. Dennoch sind die Kurse am Freitag schwächer geworden, womit auf den ersten Blick eine Verkaufsempfehlung entstehen könnte. Dennoch: Die Kurse befinden sich – wenn auch schleichend – auf dem Weg nach oben. Dabei gibt es nach Meinung von Chartanalysten stets Auf- ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.