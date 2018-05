Evotec: Kursverluste trotz guter News, unter 13,00 Euro interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Ich habe an dieser Stelle in der Vergangenheit des Öfteren über Evotec geschrieben. Zuletzt jedoch weniger, was nicht an mir lag. Vielmehr ist es etwas still um die Gesellschaft geworden. Zuletzt gab es dann jedoch durchaus positive News, die von Anlegern indes weitestgehend ignoriert wurden. Aus meiner Sicht wird die Aktie daher langsam wieder interessant!

Auch Evotec setzt auf CRISPR/Cas9-Technologie („Genschere“)

So gab ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Sascha Huber.