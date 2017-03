Evotec: Kurssprung ein Indiz für Übertreibungen? Hier nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Lieber Leser,

Evotec konnte nun einen Aufschlag von annähernd 9 % an einem einzigen Handelstag verbuchen. Analysten fragen sich, wie weit der Aufschwung noch gehen kann. Erst vor wenigen Tagen war die Aktie auf ein neues 10-Jahres-Hoch gesprungen, das nun noch einmal überboten wurde. Dabei haben sich inzwischen alle Trendpfeile aufwärts gedreht. Die Stimmung steigt, nachdem die Aktie immerhin inzwischen im Wochen- und 2-Wochen-Zeitraum statt roter Zahlen einen Gewinn ausweist. Ein einziger Handelstag genügte für diesen Stimmungsumschwung.

Evotec im klarsten Aufwärtstrend

Inzwischen wuchs auch der Abstand auf den GD200, an dem die langfristigen Aufwärtstrends gemessen werden, auf stattliche 48 % an. Dies ist in vielen vergleichbaren Fällen schon ein Indiz für Übertreibungen. Hier nicht, da Evotec im mittelfristigen zeitlichen Analyse-Zeitraum nur 20 % Vorsprung auf seinen Durchschnittskurs hat.

Wer sich an den kurzfristigen Trends orientiert, kann sich über einen Abstand von gut 12 % auf den jeweiligen Durchschnittskurs freuen. Die Aktie profitiert aus fundamentaler Sicht von den guten Zahlen für 2016, dem exzellenten Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr sowie von zahlreichen Kooperationen, die das Unternehmen schmieden konnte. Bislang ist allerdings lediglich die Berenberg Bank auf den fahrenden Zug aufgesprungen und schätzt den Wert als „Kauf“ ein.

Wir sehen die Aktie im grünen Bereich.

Auto-Aktie lässt die Börse jubeln

Der Automarkt steht vor der größten Revolution seit Jahrzehnten! Zögern Sie also nicht, sondern schlagen Sie auf der Stelle zu. Das ist die größte Gewinnchance 2017.

>> Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie den Namen der Top-Auto-Aktie 2017 kostenlos!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.