Evotec: Kursrally voraus!

zu den größten Gewinnern im TecDAX zählte gestern die Aktie des Biotechnologieunternehmens Evotec. Die Aktie sieht nun sehr gut aus, ein Shortsqueeze – und damit eine Kursrally – scheint jetzt nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Shortseller sorgten für massiven Kursrutsch!

Um das zu verstehen, müssen wir uns den Kursverlauf der Aktie in den letzten Wochen und Monaten nochmal näher anschauen. Denn Evotec war lange Zeit eine Momentum-Aktie und stieg von einem Hoch zum Nächsten. Bis zu einem gewissen Punkt war die Kursrally auch noch fundamental unterstützt, denn es gab reihenweise gute Nachrichten wie bspw. die in meinen Augen sehr sinnvolle Übernahme von Aptuit.

Doch irgendwann hatte sich die Bewertung der Aktie vom fundamental fairen Wert deutlich entfernt, zu deutlich. So war die Aktie bis auf knapp 23,00 Euro geklettert, so dass Evotec in der Spitze mehr als 3,5 Mrd. Euro wert war. Dass dies zu viel des Guten war, merkten dann auch einige professionelle Shortseller. Daher begannen diese damit, auf fallende Kurse zu wetten und die Aktie schließlich zu Fall zu bringen.

Bei knapp 23 Euro zu teuer, unter 12 Euro aber zu günstig

Ich hatte diese Korrektur mehr oder weniger punktgenau vorhergesagt. So sagte und schrieb ich zu Kursen über 22,50 Euro davon, dass sich die Aktie durchaus halbieren könnte. Daher sollte man sie zu diesen Kursen keinesfalls mehr einsammeln. Zwar dauerte es ein paar Wochen, bis sich diese Erkenntnis – mit Hilfe der Shortseller – auch bei den Anlegern durchsetzte. Dann aber ging es Schlag auf Schlag und die Aktie fiel und fiel.

Im Tief notierte die Aktie zuletzt unter 12,00 Euro und war damit m.E. wieder zu günstig. Daher sagte und schrieb ich zuletzt auch, dass ich um 12,00 Euro den Boden vermute und die Aktie langsam wieder einsammeln würde. Zumal die Shortseller ihre Positionen bald covern, sprich die Aktie wieder kaufen müssen. Dies wiederum könnte dann zu einem kurzfristigen Shortsqueeze führen. Den fundamental fairen Wert der Aktie sehe ich jedenfalls – ob es nun zu einem solchen Shortsqueeze kommen wird oder nicht – zwischen 15,00 und 16,00 Euro.

Ein Beitrag von Sascha Huber.