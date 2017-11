Evotec: Kursmassaker zu Wochenbeginn – und nun?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

Evotec ist in den zurückliegenden Handelstagen an sich recht stark gewesen. Binnen Wochenfrist war es zu einem Plus von fast 7 % gekommen. Nun jedoch stürzte der Wert zu Wochenbeginn regelrecht ein und gab abhängig von der jeweiligen Börse um etwa 6 % nach. Aus Sicht der Chartanalysten setzt sich damit ein massiver Abwärtstrend einfach nur fort. Die Aktie bewegt sich nun zielgerichtet auf neue Tiefstände zu. Im Einzelnen: Bei 11,73 Euro wartet das aktuelle 6-Monats-Tief, das am 28. Juli 2017 erreicht wurde. Wenn diese Marke nicht hält, dann könnte es nach Meinung der Chartanalysten hinab bis zu etwa 10 Euro gehen. Damit beläuft sich das Verlustpotenzial schon auf etwa 20 %. Darunter sind keine nennenswerten Haltezonen zu entdecken.

Nach oben hin hat die Aktie derzeit kaum Optionen. Schon bei 14 Euro dürfte eine im Sommer aufgebaute Hürde für die Aktie schwer zu überwinden sein. Sollten die Kurse indes darüber steigen, wäre ein Durchbruch bis 18 Euro zu erwarten, heißt es. Wirtschaftlich betrachtet hat sich nichts Grundlegendes geändert, was eine solche Kursbewegung rechtfertigen würde. So sind auch noch 60 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 35 % wollen halten, während niemand verkauft.

Technische Analysten: Deutlicher Abwärtstrend, aber…!

Technische Analysten meinen, die Aktie sei im Baisse-Modus. Denn alle Trendpfeile sind abwärts gerichtet. Dies ist ein deutliches Zeichen für den Abwärtstrend, wobei der GD200 knapp 9 % entfernt ist. Es liegt hier also ein klares Verkaufssignal vor! Dabei sei daran erinnert, dass die Aktie im Laufe des Jahres bislang 78 % hinzugewonnen hatte. Das zeigt, welche Dynamik im Zweifel von Evotec zu erwarten wäre, wenn der langfristige Aufwärtstrend wieder erreicht ist.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.