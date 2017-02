Evotec: Kurshammer vor dem Wochenende

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec-Aktionäre können sich heute über einen Kursgewinn von rund zehn Prozent freuen - ihre Aktie steigt auf das Niveau des Zehn-Jahres-Hochs (7,87 Euro). Eine Millionen-Kapitalspritze und der Einstieg eines neuen Investors bei Evotec haben am Freitag die Anleger begeistert. Wie Evotec am Vorabend mitteilte, hat die dänische Novo A/S für 90,3 Millionen Euro gut 13 Millionen...