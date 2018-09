Evotec: Korrekturbewegung nahezu abgeschlossen!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Am Montag, den 24. September 2018, sind die neuen Indexregeln der Deutschen Börse AG in Kraft getreten. Dabei wurde die Trennung von Aktien in die Segmente Classic und Technology aufgehoben. Zudem können Aktien nun in mehreren Indizes vertreten sein. Dadurch ist nun bspw. die T-Aktie im DAX und TecDAX enthalten. Doch hier soll es ja um das Papier der Evotec AG ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Sascha Huber.