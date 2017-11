Evotec: Korrektur erreicht weitere Unterstützung!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

die Korrektur in den deutschen Aktien setzt sich auch zur Mitte der Woche fort. Insbesondere Technologiewerte korrigieren deutlich mehr als der Gesamtmarkt. So natürlich auch Evotec. Unternehmensspezifisch fielen die letzten Ergebnisse von Evotec zwar teilweise schlechter aus als erwartet, allerdings waren dafür hauptsächlich vorübergehende Aufwendungen maßgebend. Dennoch, so kurz vor Jahresende gehen Anleger wohl nicht mehr davon aus, dass stark kursstützende News vermeldet werden und nehmen Gewinne zunächst mit.

Bullische Flagge noch intakt

Charttechnisch betrachtet hat die Aktie die ersten technischen Unterstützungen unterschritten. Wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht, bewegt sich der Kurs trotz alledem innerhalb einer bullischen Korrekturflagge. Sollte der Kurs diese Woche innerhalb der Flagge schließen, wäre das ein durchaus hoffnungsvolles Muster. Ein Schlusskurs darunter dürfte jedoch das Gegenteil bewirken. Die Korrektur könnte sich im letzteren Fall weiter in Richtung zweite, horizontale Unterstützung bewegen. Diese liegt in etwa bei 11,50 Euro je Aktie.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.