Evotec: Kommt jetzt die Kursexplosion? 2. Update

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Nach dem Trade ist vor dem Trade – ist unser Wahlspruch. Am 02. Januar konnten wir im RuMaS Express-Service einen Volltreffer mit Evotec ISIN: DE0005664809 melden und der Artikel hatte den Titel: „Evotec: Diese Trading-Idee hat das Zeug zum Voll-Volltreffer! Sind Sie dabei?“ Die Turbulenzen an den Börsen haben es nicht zu einem weiteren Anstieg kommen lassen. Wir hatten allerdings in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung