Evotec: Kommt es nun zum Ausbruch nach oben?

Evotec konnte auch am Donnerstag den Aufwärtstrend der vergangenen Tage fortsetzen. Die Aktie ist nun auf gutem Weg, 16 Euro oder gar 18 Euro anzulaufen, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf den Kursverlauf der vergangenen Tage. Die Chancen seien nun wesentlich besser als die Risiken, heißt es. Konkret: Die Aktie legte annähernd 3 % zu und steht nun kurz davor, die Hürde von 14 Euro nachhaltig zu überwinden. Sollte dies gelingen, dann wäre der Wert auch in der Lage, 16 Euro als nächstes Ziel anzuvisieren. Und 18 Euro wären als weitere Kursobergrenze ebenfalls im Bereich des Möglichen. Der aktuell zu beobachtende charttechnische Seitwärtstrend könnte in den nächsten Wochen einem neuerlichen Aufwärtstrend weichen, so die einhellige Meinung. Nun geht es um eine schnelle Fortsetzung des noch jungen Trends. Erstes Kursziel dabei wären 16 Euro, da sich hier ein zwischenzeitlicher Widerstand befindet. Die Aktie habe zudem bei 18 Euro noch eine Hürde vor sich, heißt es. Das gültige 15-Jahres-Hoch bei 22,38 Euro vom 4. Oktober 2017 dürfte dagegen zunächst noch etwas zu weit entfernt sein. Daher ist die Entwicklung nach oben zunächst gedeckelt. Neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten gab es zuletzt nicht. Dennoch sind 35 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 50 % wollen halten und 15 % denken daran, den Wert zu verkaufen.

Technische Analysten: Es geht nach oben

Technische Analysten wiederum sind der Meinung, die Aktie sei im Baisse-Modus, da die entscheidenden Trendpfeile nach unten gedreht sind. Dennoch winkt ein frisches und starkes Kaufsignal, da die Aktie mit dem gestrigen Kursanstieg auch die 200-Tage-Linie, die bei 14,14 Euro verläuft, vorerst überwinden konnte. Insofern besteht derzeit viel Hoffnung für Evotec! Insofern sind die kommenden Handelsitzungen besonders spannend.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.