Evotec: Kaum zu verstehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie von Evotec hat am Freitag bis Börsenschluss rund ein Prozent abgegeben auf 18,90 Euro. Das ist eine gute Nachricht. Denn die Papiere hatten an den beiden Tagen zuvor ein regelrechtes Desaster erlebt. Das Wirkstoffforschungsunternehmen hat nach Bekanntgabe des Halbjahresergebnisses, ausgehend von noch 25,70 zur Eröffnung am Mittwoch, mehr als ein Viertel seines Börsenwerts eingebüßt – innerhalb von drei Tagen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung