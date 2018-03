Evotec: Kaufsignale, wohin man blickt!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

Evotec hat am Montag nachgegeben. Wer darin einen Rücksetzer gesehen haben wollte, den warnen Chartanalysten. Die Aktie sei weiterhin in einer starken Verfassung, entgegnen sie. Minimale Gewinnmitnahmen, noch dazu in einem ohnehin schwachen Markt, seien nicht ungewöhnlich. Investoren und Analysten sollten sich angesichts dieser Entwicklung keine Gedanken machen. Denn: Die Aktie hat nach Meinung der Chartanalysten die Chance, schnell 20 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.