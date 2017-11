Evotec: Kapitalerhöhung oder Kurssprung?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

relativ unspektakulär ist heute ausnahmsweise mal die Kursentwicklung bei Evotec. Die Aktie scheint sich also zu stabilisieren. Grundsätzlich wäre das die Voraussetzung für einen baldigen Kurssprung. Wenn da nicht noch ein Damoklesschwert auf der Aktie lasten würde!

Charttechnische Bodenbildung würde Kurssprung ermöglichen

Wie es aussieht, gibt es bei Evotec zwischen 12,00 und 13,00 Euro mehr Käufer als Verkäufer. Daher konnte sich die Aktie auf diesem Kursniveau zuletzt stabilisieren. Sicherlich muss dies noch ein paar Tage so weitergehen, damit sich das Chartbild endgültig aufhellt. Sollte das aber der Fall sein, wäre anschließend ein kleiner Kurssprung in Richtung 15,00 Euro möglich. Auf weiter fallende Kurse würde ich daher nicht mehr spekulieren.

Zumal die Aktie auf einem Kursniveau zwischen 12,00 und 13,00 Euro auch fundamental günstig erscheint. Prinzipiell würde ich an dieser Stelle daher gerne schreiben, dass man die Aktie jetzt einsammeln sollte. Das Problem dabei ist nur, dass es am Markt gewisse Gerüchte gibt. So soll es Probleme bzgl. der weiteren Auftragsforschung in Toulouse geben, die ich allerdings nicht sehe. Darüber hinaus wird am Markt jedoch auch über eine mögliche Kapitalerhöhung schwadroniert.

Kurssturz bei Kapitalerhöhung, Kurssprung wenn nicht!

Zwar hat sich das Unternehmen selbst dazu noch nicht geäußert. Aber wo Rauch ist, ist eben auch oftmals Feuer. Zumal die kürzlich noch gefeierte Übernahme der US-amerikanischen Aptuit zwar prinzipiell ein kluger Schachzug, aber eben auch teuer war. In den entsprechenden Meldungen zu dieser Übernahme hieß es immer, dass man die Übernahme über neue Darlehen finanzieren möchte, was man bis dato auch getan hat.

Allerdings wäre es für ein börsennotiertes Unternehmen nicht untypisch, früher oder später dann doch den Kapitalmarkt anzuzapfen. Käme es zu einer solch überraschenden Kapitalerhöhung, dürften sich die Shortseller die Finger reiben. Denn dann würde die Aktie wohl noch unter die Marke von 10,00 Euro zurückfallen. Bleibt Evotec jedoch standhaft und kommt es nicht dazu, steht die Aktie vor einem Kurssprung mit Mindest-Kursziel 15,00 Euro. Spannend, aber sehr spekulativ, die letzte Entscheidung müssen Sie als Anleger nun selbst treffen!

Ein Beitrag von Sascha Huber.