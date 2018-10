Evotec: Die Käufer bemühen sich um die Wende!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

In den vergangenen Wochen korrigierte die Evotec-Aktie ihren Anstieg aus dem Sommer. Er hatte den Wert am 28. August bei 22,78 Euro auf ein neues Hoch geführt und anschließend in eine Konsolidierung übergehen lassen. Diese gewann zunehmend an Dynamik, nachdem im September die Marke von 21,00 Euro unterschritten worden war.

Da auch die 50-Tagelinie durchbrochen wurde, ist die Gesamtlage momentan bärisch einzuschätzen. Daran vermag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.