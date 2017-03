Evotec: Jetzt oder nie

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Zuletzt konnte Evotec vor allem mit dem Einstieg der Muttergesellschaft von Novo Nordisk – Novo A/S – für Aufsehen sorgen. Das auf gering kapitalisierte Unternehmen spezialisierte Analysten-Haus EQUI.TS sieht in dem Deal, der Novo A/S mit rund 10 Prozent zum größten Anteilseigner der Hamburger macht, viele Impulse für die zukünftige Entwicklung des TecDax-Konzerns. Primär...