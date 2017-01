Evotec- Ist die Pfund-Spekulation vorbei?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Lieber Leser,

die Evotec –Aktie gehört, hinsichtlich der medialen Berichterstattung, wohl zu den beliebtesten Werten in den letzten Monaten. Kein Wunder, ist die Aktie doch seit Mitte letzten Jahres um 150 % gestiegen. Nur selten liest man in diesen Berichten aber, dass die Aktie größtenteils von einem schwächeren Pfund profitiert hat. Sicherlich tragen neue Kooperationen und Meilensteinzahlungen zur Unterstützung bei. Aber, zuvor haben all diese Kooperationen in der Regel nur kurze Stärkephasen nach sich gezogen, auch erkennbar daran, dass die Aktie von dem was alleine seit dem Brexitreferendum bis heute an Wertgewinn zu Buche steht, zwischen 2011-2016 gerade einmal 2/3 an Wertzuwachs verzeichnen konnte.

Pfund-Spekulation könnte nun vorbei sein

Mit den Aussagen der Premierministerin am Dienstag scheint sich das Blatt für das britische Pfund jedoch allmählich zu wenden. Sicher ist natürlich nichts und es könnte nur ein Short-Squeeze im GBPUSD sein, doch setzt sich die Erholung im britischen Pfund weiter fort, so ist es mit der Dynamik in der Evotec-Aktie mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls vorbei. Vor allem, weil der Verfall des Pfundes seit dem Referendum, wohl nun in der Aktie eingepreist sein sollte. Das muss den Aufwärtstrend in der Evotec-Aktie nicht tangieren, allerdings wird sich der Wert nun um einiges schwerer tun, um schnurstracks nach oben zu steigen.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse