Evotec: Ist die Konsolidierung vorbei?

laut aktuellen Berichten ist es Evotec gelungen, den Investor NOVO A/S an Land zu ziehen. Die dänische Holdinggesellschaft sichert sich mit einem Investment von 90 Millionen Euro einen Gesamtanteil von 8,9% am Hamburger Biotech-Hersteller. Die Kapitalerhöhung war somit sehr erfolgreich und begeisterte die Anleger. Als die Nachricht bekannt wurde, ging die Evotec-Aktie durch die Decke. Analysten spekulieren nun darüber, ob damit aus charttechnischer Sicht die Konsolidierung vorbei sein könnte. Der Kurs könnte sich insgesamt auf ein höheres Niveau einschießen. Denn auch die fundamentalen Daten sehen gut aus.

Mit der neuen Partnerschaft viele Möglichkeiten eröffnet!

Novo Nordisk, zu deren Firmenkomplex die Holdinggesellschaft gehört, ist ein Global Player in der Gesundheitsbranche und könnte als Türöffner fungieren. Nach den zahlreichen Kooperationen im Jahr 2016 mit diversen Pharmakonzern ist Evotec nun sicherlich ein neuerlicher Coup gelungen. So wie es sich aktuell andeutet, wäre es möglich, dass sich dieser Trend 2017 fortsetzt. Die Kapitalerhöhung hatte zum Ziel, schneller wachsen zu können. Dem sollte nun nichts mehr im Wege stehen.

Ein Gastbeitrag von Elsa Heß.

