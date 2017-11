Evotec: Interessanter Schritt!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

Neuigkeiten von Evotec: Und zwar teilte das Unternehmen mit, zukünftig mit „führenden akademischen Einrichtungen“ in Großbritannien und Italien zusammenarbeiten zu wollen. Dies beziehe sich auf den Bereich der sogenannten Mikrofluidik-Technologie, so Evonik. Zitat dazu von Evotec selbst: „Diese umfasst auch die Differenzierung induzierter pluripotenter Stammzellen (“iPS-Zellen”) und soll die Erforschung neuartiger Wirkstoffe zur Behandlung von Nierenerkrankungen vorantreiben.“ Wer an Nierenerkrankungen leidet, könnte sich freuen, wenn die Zusammenarbeit tatsächlich Früchte im Sinne der Patienten = neue, wirkungsvolle Behandlungsmethoden tragen würde.

Evotec: Zusammenarbeit mit britischen und italienischen Forschungseinrichtungen

Konkret soll dies laut Evotec so ablaufen, dass die britische Cambridge University ihre „etablierte“ Mikrofluidik-Technologie beisteuern wird. Von der ebenfalls britischen University of Bristol, den italienischen Mario Negri Institutes und Evotec selbst soll die „iPSC-Technologie- und Nierenexpertise“ kommen. Doch abwarten, der Beginn einer Kooperation ist noch nicht gleichbedeutend mit überzeugenden Ergebnissen im entsprechenden Forschungsbereich.

Die Evotec-Aktie selbst könnte einen Antrieb für den Kurs durchaus gebrauchen, nachdem der Kurs nach einem Hoch von rund 22,50 Euro zu Beginn des Herbsts zuletzt wieder deutlich eingebrochen war. Aber noch handelt es sich dabei um eine handelsübliche Korrektur. Und weitere positive News könnten den Kursmotor wieder anwerfen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.