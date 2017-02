Evotec – Hört die Signale!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec ist 2016 um über 78 Prozent gestiegen. Alle Aktionäre, die den steilen Aufstieg der Aktie seit 2009 begleitet haben und dabei gewesen sind, freuen sich jetzt angesichts des hohen Kurswertes sicherlich ein Loch in den Bauch. Doch es gibt immer mehr Warnhinweise bei Evotec!

Schon am am 23. Januar hatten wir Sie bei Evotec im Rahmen der Einschätzung „Evotec – die kommenden 7 Handelstage sind entscheidend!“ gewarnt. Zitat: „Achten Sie besonders auf die rote diagonal verlaufende Widerstandslinie, die ihren Ursprung im Jahre 2002 hat. Schon der erfolgte Pullback Ende 2013 hat dafür gesorgt, dass Evotec sich in wenigen Monaten von 5 auf unter 2,50 EUR mehr als halbiert hat. Eine ähnliche Entwicklung könnte hier jetzt auch drohen.“

Mit Blick auf den Wochen-Chart wird schnell klar, dass Evotec nun erneut einen Pullback an der besagten Widerstandslinie vollzogen hat. Der Monat Januar war mit Minus 5,4 Prozent der schwächste seit Januar 2016, als der Kurs per Saldo 7,3 Prozent verloren hatte. Zusätzlich steht die Aktie, nach einem leichten Fehlausbruch, jetzt wieder am oberen Ende der Widerstandszone. Und auch der RSI, der zwischenzeitlich schon bei über 90 stand, hat nun deutlich gedreht.

Entsprechend dazu sollten Anleger ab jetzt nicht den Fehler machen und das Abwärtspotenzial unterschätzen. Bedenken Sie bitte, dass Evotec nach einem sehr ähnlichen Scheitern am genau dem gleichen Widerstand sich von Ende 2013 bis Ende 2014 halbiert hat! Heute würde das etwa einem Kurs von ca. 4 EUR entsprechen. Da jedoch schon zwischen ca. 5,09 und 4,39 EUR eine wichtige und langfristige grüne Unterstützung wartet, könnte der ab jetzt drohende Kursrutsch nicht ganz so schlimm ausfallen. Dennoch sollten Anleger die brenzlige charttechnische Lage ernst nehmen und spätestens jetzt die Stopps eng nachziehen!

