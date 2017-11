Evotec: Hochspannung! Morgen kommen die Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Momentan sehen wir bei der Evotec-Aktie (ISIN: DE0005664809) Kurssprünge, die weniger risikofreudigen Anlegern die Haare zu Berge stehen lassen. Handelsspannen von zehn Prozent an nur einem Tag tauchen da auf. Und morgen könnte die Kursspanne noch deutlich größer werden. Denn dann kommt auf den Tisch, was im Vorfeld mit entscheidend für diese starken Schwankungen war: Die Bilanz zum dritten Quartal, die die Antwort auf die Frage bringen soll, ob Evotec auf die sukzessive angehobenen Prognosen noch eins draufsetzen kann und der immense Anstieg der Aktie seit der letzten Bilanz, die am 10. August kam, durch die Ergebnisse und vor allem durch die von Evotec gelieferte Perspektive gestützt wird. Im Schnitt werden etwa fünf Cent Gewinn pro Aktie und ein Umsatz um die 52 Millionen erwartet.

Käme es zu wirklich positiven Überraschungen, könnte Evotec schnell wieder an das bisherige Jahreshoch von 22,50 Euro laufen und das womöglich sogar überwinden. Würden die Anleger Haare in der Suppe suchen und finden, wäre ein Test der unteren Begrenzung des mittelfristigen Trendkanals bei derzeit 14,30 Euro nichts, was wirklich überraschen müsste. Zwischen diesen beiden Möglichkeiten liegen vom Kurs her zwar Welten. Aber bei solchen Aktien muss man mit so etwas schlicht rechnen, denn:

Der DAX erreicht neue Rekorde! Sie wollen an der Rallye verdienen? Dieser Exklusiv-Report zeigt Ihnen, wie Sie JETZT davon profitieren. Einfach kostenlos herunterladen!

Evotec ist eine eher marktenge Aktie, die aber zugleich viel Faszination ausstrahlt. D.h. viele wollen da aktiv sein, aber das führt wegen der relativ moderaten Umsätze dann eben zu starken Kursausschlägen. Und angesichts des beeindruckenden Anstiegs im Verlauf dieses Jahres werden auch viele kurzfristige Trader angezogen, die sehr schnell bei der Hand sind, hier ein- und wieder auszusteigen. Hinzu kommt, dass bei Biotech-Unternehmen mehr als anderswo die Zukunft gehandelt wird. Die bei Evotec zwar wie bereits jetzt schwarze Zahlen bedeutet, d.h. man hat hier bereits im Gegensatz zu vielen Branchenkollegen reale Gewinne, an denen man sich orientieren kann. Aber auch bei Evotec geht es nicht um die Gewinne von heute, sondern um die in der Zukunft, bei denen man auf ein Vielfaches dessen baut, was heute bereits erreicht ist. Da können immense Rallyes in der Aktie auftauchen, der Kurs aber auch bei der kleinsten Enttäuschung massiv nach unten durchgereicht werden.

Vor den Zahlen würde man jetzt die Katze im Sack kaufen, sind sie erst auf dem Tisch, müsste man fürchten, zu spät zu kommen: Das sind Aktien, die nichts für schwache Nerven sind. Die charttechnischen Ankerpunkte wären: Bullish, wenn Evotec nicht nur den Trendkanal erneut nach oben verlässt, sondern auch die 20-Tage-Linie bezwingt, das wäre bei Schlusskursen über 19,50 Euro als gelungen anzusehen. Bearish, falls Evotec mit Closings unter 17,50 Euro deutlich in den Trendkanal zurückfällt und der momentane Versuch, sich aus ihm zu befreien, damit als gescheitert anzusehen wäre.

Kennen Sie schon unseren Exklusiv-Report zur laufenden DAX-Hausse? Darin lesen Sie, welche Aktien von der Rallye am meisten profitieren. Einfach hier herunterladen!