Evotec: Hoch erwischt, Tief erwischt, so muss das sein!

zu den größeren Gewinnern im TecDAX gehörte gestern mal wieder die Aktie von Evotec. Ich möchte mich ja nicht selbst loben, aber ich hatte über 22,00 Euro ein Kursziel von 12,00 Euro in Aussicht gestellt, dass erreicht wurde. Unter 12,00 Euro riet ich dann wieder zum Einstieg und seitdem hat die Aktie schon wieder knapp +20% gebracht. Das liegt aber nicht daran, dass ich ein Genie oder Hellseher wäre, sondern an der Charttechnik!

Evotec war bei Kursen über 22,00 Euro schlicht zu teuer, Punkt!

Wobei es nicht die reine Charttechnik war. Vielmehr war die Aktie zu Kursen über 22,00 Euro auch fundamental zu teuer. Dies habe auch nicht nur ich erkannt, sondern auch einige sogenannte Shortseller. Diese Damen und Herren leben davon, überbewertete Aktien zu erkennen, diese dann leer zu verkaufen (dabei werden Aktien verkauft, die sie gar nicht besitzen, um sie später, zu niedrigeren Kursen wieder zurückzukaufen; die Differenz ist dann der Gewinn!) und so Gewinne einzufahren.

Tatsächlich war es zu Kursen über 22,00 Euro offensichtlich, dass die Aktie überbewertet bzw. schlicht zu teuer war. Denn ein Unternehmen, dass im laufenden Geschäftsjahr 2018 wohl noch keine 300 Mio. Euro umsetzen wird, kann einfach an der Börse nicht dauerhaft über 3,5 Mrd. Euro wert sein. Das wäre schließlich ein KUV von weit über 10 und solch ein hohes KUV weisen nicht mal mehr erstklassige US-Technologie-Unternehmen an der NASDAQ auf.

Zu Kursen unter 12,00 Euro wiederum sehr günstig

Nachdem sich die Aktie jedoch in der Spitze innerhalb kürzester Zeit halbiert hat, war sie dann zu Kursen unter 12,00 Euro wiederum günstig, zu günstig. Schließlich hatte sich somit der Börsenwert auf weit unter 2 Mrd. Euro mehr als halbiert. So wurde aus einem KUV von weit über 10 plötzlich wieder ein, für diese Branche durchaus akzeptables, KUV von etwa 6. Darum sah ich die Aktie zu diesen Ausverkaufskursen auch als Kaufkandidaten. Zumal die Shortseller, die ja auf fallende Kurse spekuliert hatten, sich ja irgendwann mit der Aktie eindecken müssen, um so Gewinne zu realisieren.

Ich schrieb daher bei diesen Ausverkaufskursen von der Möglichkeit eines sogenannten Short Squeeze. Dabei werden die Shortseller aufgrund schnell steigender Kurse dazu gezwungen, ihre Positionen durch entsprechende Käufe schnell zu schließen, was in der Regel eine Kursexplosion zur Folge hat. Zwar sahen wir einen solchen Short Squeeze nicht wirklich, aber ein langsamer Anstieg um +20% ist aus Sicht langfristiger Investoren ohnehin besser als ein kurzer, heftiger Spike nach oben. Ich glaube daher, dass die Aktie die Tiefs hinter sich gelassen hat und sehe das Kursziel auf Sicht eines Jahres um 16,00 Euro.

Ein Beitrag von Sascha Huber.