Evotec: Hier winken weitere Kursgewinne!

Liebe Leser,

Evotec ist nun um einige Cent nach oben geklettert. Charttechnische Analysten sind unverändert der Meinung, die Aktie befinde sich in einem klaren, kurzfristigen Aufbruchsmodus und es gebe Chancen für Kursgewinne von über 20 %. Dafür allerdings muss auch nach dem Freitagshandel ein wichtiges Signal für steigende Kurse erst noch generiert werden. Ein Blick auf die langfristige Entwicklung bestätigt dies. Im Einzelnen. Chartanalysten sind mit Blick auf die übergeordnete Bewegung der Meinung, die Aktie befinde sich in einem längerfristigen Seitwärtstrend. Dieser wurde, wie hier mehrfach berichtet, im Herbst lediglich durch einen massiven Ausbruch nach oben unterbrochen. Gewinnmitnahmen jedoch führten die Aktie wieder auf die aktuellen Unterstützungen zurück, die allerdings gehalten haben. Konkret: bei 12 Euro drehte der Wert wieder nach oben ab und kämpft nun um den Anschluss an die bedeutende 14-Euro-Marke, die noch ein Hindernis darstellen könnte. Dabei jedoch gab es zuletzt einen kleinen Rücksetzer, der indes aus charttechnischer Sicht normal ist. Vielmehr sollten die Gewinnmitnahmen nicht davon ablenken, dass der Kurs durchaus in Richtung 16 Euro nach oben marschieren kann.

Wirtschaftlich gab es zuletzt keine wichtigen Nachrichten mehr, die den Befund der Bankanalysten hätten ändern können. Vielmehr sind hier noch 35 % aller Analysten der Meinung, die Aktie befinde sich in einem Kaufmodus. Immerhin 50 % halten die Aktie noch, während 15 % einen Verkauf vorziehen. Die Stimmung ist demnach relativ gut.

Technische Analysten: Gute Aussichten

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie habe relativ gute Aussichten auf einen Aufwärtsmarsch. Der Wert ist zuletzt zwar unter alle Aufwärtstrendmarken gerutscht und damit formal in einem übergeordneten Abwärtstrend. Dennoch wäre bei 13,98 Euro bereits ein Richtungswechsel möglich. Dies gilt es also im Auge zu behalten. Allerdings ist auch das formale Urteil wichtig: Noch herrschen Verkaufssignale vor, die lediglich von spekulativen Investoren zu ignorieren wären.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.