Evotec: Heute kaufen?

Mit deutlichen Zugewinnen beginnt Evotec den heutigen Handel. Immerhin schießt der Kurs rund fünf Prozent in die Höhe. Damit müssen für eine Wertpapier nun 31,44 EUR hingeblättert werden. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Von ihrer besten Seite zeigt sich nach diesem Kurssprung die mittelfristige Technik. Denn dieses Plus beschert der Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. Schließlich markiert der Kurs ein neues 4-Wochen-Hoch Bis dato hatten 30,70 EUR diesen Wendepunkt bedeutet. Für die Bullen heißt es nun also Daumen drücken.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Da dieser Indikator bei 24,65 EUR notiert und dadurch Hoffnungen auf weiter steigende Kurse macht. Der heutige Tag passt also perfekt ins Bild der langfristigen Aufwärtstrends.

