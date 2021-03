Evotec: Heute beginnt der Ausverkauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Wieder einmal leiden müssen heute Evotec-Aktionäre. Immerhin steht für die Aktie ein Minus von rund vier Prozent auf der Anzeigetafel. Ein Anteilsschein ist damit nur 28,19 EUR wert. Ist das nur ein kurzzeitiger Rücksetzer oder eine Abwärtstrendwende?

Die Technik hat sich mit diesem Abschlag natürlich verschlechtert. Da hier heute nun eine massive Haltezone unterkreuzt wurde. So notiert der Kurs aktuell so tief wie nie in den vergangenen vier Wochen. Bisher lag dieser Tiefpunkt bei 29,34 EUR. Es steht momentan also extrem viel auf dem Spiel.

Anleger, die von Evotec überzeugt sind, haben heute die Gelegenheit, noch einmal günstig einzusteigen. Denn die Aktie ist heute mit einem ordentlichen Rabatt zu haben. Wem die ganze Entwicklung bei Evotec eh spanisch vorkommt, sieht sich heute vermutlich bestätigt.

