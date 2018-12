Evotec: Haut rein!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec hat neuen Partner gefunden: Wie der Wirkstoffforscher am Dienstag bekannt gab, konnte man mit dem dänischen Pharmaunternehmen LEO Pharma eine Kooperation vereinbaren. Der in Ballerup (Region Hovedstaden, Dänemark) sitzende Konzern gilt als ein weltweit führende Anbieter in der medizinischen Dermatologie.

Know-how soll gebündelt werden

Ziel der Wirkstoffforschungsallianz sei die Generierung von neuen Leitstrukturen, welche auf „innovative und für verschiedene dermatologische Indikationen bedeutende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.