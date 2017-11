Evotec: Hat das Kurs-Massaker bald ein Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

Evotec hat nun mit einem weiteren Rücksetzer wichtige charttechnische und technische Signale unterkreuzt. Die Aktie befindet sich nun auf einer Talfahrt, die nach Meinung von Charttechnikern weit nach unten führen dürfte. Konkret: Das nächste Tief ist bei 11,73 Euro angesiedelt. Hier wurde am 28. Juli ein aktuelles 6-Monats-Tief verbucht. Bis dahin beträgt der Abstand allerdings nur 4,56 %. Darunter könne es noch weiter abwärts gehen. Das tatsächliche und realistische Kursziel seien 10 Euro oder gar noch niedrigere Notierungen .

Evotec hat alleine innerhalb einer Woche satte 25 % verloren. Dies zeigt, wie sehr die Börse an den neuen Quartalsergebnissen zu knabbern oder vielmehr an der erwarteten aber ausgebliebenen Prognose-Anhebung. Noch immer sind 20 % der fundamental orientieren Analysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 50 % wollen „halten“, aber 30 % „verkaufen“ aktuell noch. Dies zeigt, dass die Aktie an Zustimmung verliert. Der Weg nach oben ist zudem durch Widerstände mittlerweile verbaut.

Evotec: Deutlicher Trend!

Auch technisch orientierte Analysten sind der Meinung, die Aktie befände sich im Abwärtstrend. Schließlich sind die Kurse nun sogar unter die wichtige 200-Tage-Linie gefallen. Das zeigt: Die nächste Abwärtswelle rollt. Die Aktie ist aus dieser Sicht auf dem Weg zu 10 Euro!

3 Gründe, wieso diese Aktie Ihnen jetzt +12.330 % Gewinn bringt!

Grund Nr. 1: Diese Aktie revolutioniert kommenden Montag die Automobil-branche, dahinter versteckt sich das „Weiße Gold“.

Grund Nr. 2: Diese Revolution ist gewaltiger als das Elektro-Auto!

Grund Nr. 3: Diese Aktie wird ab dem kommenden Montag nur noch eine Richtung kennen: OBEN!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um den Namen der Aktie KOSTENLOS zu erfahren!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.