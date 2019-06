Evotec: Frische Millionenzahlung von Celgene

Vor Handelsbeginn gibt Evotec (WKN: 566480) heute bekannt, dass es die IPSC-Kooperation mit Celgene (WKN: 881244) um einen Zelltypen für den Bereich neurodegenerative Erkrankungen ergänzen wird. Evotec erhält dafür 9 Millionen Dollar von US-Partner Celgene. Auf Xetra startet die Aktie mit Gewinnen von +3,34% auf 21,99 Euro in den Handelstag.

Im Dezember 2016 waren beide Unternehmen eine Allianz zur Wirkstoffforschung und -entwicklung eingegangen. Es war nur einer von vielen großen Vertragsabschlüssen mit global agierenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, die damals die große Kursrallye der Evotec-Aktie von unter 5 Euro auf über 20 Euro befeuerten.

Celgene ist seit über zwei Jahren an der Seite von Evotec als Forschungspartner. Im Dezember 2016 waren beide Unternehmen eine Allianz zur Wirkstoffforschung und -entwicklung eingegangen. Evotec erhielt eine Vorabzahlung in Höhe von 45 Millionen US-Dollar. Dazu kommen der Anspruch auf Meilensteinzahlungen von bis zu 250 Millionen US-Dollar und Umsatzbeteiligungen im unteren zweistelligen Prozentbereich im Fall erfolgreich entwickelter Produktkandidaten.

Bis dato wurden in der Forschung verschiedene wissenschaftliche Meilensteine erreicht, wie die Überführung eines Programms in die Phase der Leitstrukturoptimierung und die Erweiterung um zusätzliche Zelllinien. Evotec weist heute ausdrücklich auf den „hohen ungedeckten medizinischen Bedarf an Therapieoptionen“ für neurodegenerative Erkrankungen hin.

